Dopo il divorzio da Alessandro Fusina, che ha portato la Ego handball Siena in vetta alla serie A1 al termine del girone di andata (22 punti, 11 vittorie e 2 sconfitte, tutte casalinghe), il nuovo coach della squadra del presidente Santandrea è arrivato in città per imprimere il suo marchio in vista del ritorno e delle Final 8 di Coppa Italia. Il croato Boris Lisica sembra avere le idee chiare: "Guiderò una squadra che ha delle ottime potenzialità e ambizioni di spessore. La rosa è composta da 16 giocatori, con 14 professionisti e molti giovani, con cui è bello e stimolante lavorare, ma che devono crescere. C'è molto da fare per trovare la giusta strada. Ci occorrono più velocità e cambiamenti sia in difesa, in modo che aumenti l’aggressività, che in attacco. La pallamano è diventata un gioco molto duro, sono tanti gli aspetti da tenere sotto controllo".