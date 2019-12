Siena esulta ancora con Alice Volpi: trionfo in Francia nella coppa del mondo di fioretto

Un altro trionfo per la fiorettista senese Alice Volpi: doppietta azzurra a Saint Maur.

L’inno di Mameli, che nella mattinata italiana era già risuonato a Tokyo per celebrare la vittoria di Alessio Foconi nella gara maschile, viene intonato anche in terra francese per festeggiare il successo di Alice Volpi ed il secondo posto di Martina Batini. Nel derby azzurro tra le due fiorettiste toscane, ad imporsi è la senese iridata 2018 che conclude con l’urlo alla stoccata del 15-10.

Per Alice Volpi, quello conquistato a Saint Maur è il quarto successo in carriera in una gara di Coppa del Mondo e proprio l’ultima doppietta azzurra, siglata ad Algeri nel febbraio 2018, l’aveva vista protagonista sul gradino più alto del podio. Lunedì 16 dicembre è in programma la gara a squadre col quartetto azzurro composto da Alice Volpi, Arianna Errigo, Elisa Di Francisca e Francesca Palumbo.

Alice è anche una delle nostre candidata per il concorso Senese dell'anno.