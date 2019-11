Pallamano Siena, la Ego Handball torna a vincere: battuto Trieste al PalaChiarbola

La Ego Handball Siena torna alla vittoria andando a vincere al PalaChiarbola di Trieste con il punteggio di 29-30. Dopo un primo tempo a tinte biancorosse, che ha visto la Ego Handball ricorrere i padroni di casa, i senesi mercoledì 27 novembre sono tornati nella seconda parte di gara ricucendo lo strappo e poi portandosi in vantaggio. Una gara equilibratissima nella quale ad avere la meglio è stata la Ego Handball Siena, che torna al successo e rinforza in primato in classifica. “Mi aspettavo una gara così – ha commentato il tecnico Alessandro Fusina a fine gara – perché Trieste ha lottato tutte le gare che ha giocato e sta iniziando a rodare e come è nel suo dna è una squadra che non molla mai. Temevo tanto questa partita. È stata una gara equilibrata, ma nei minuti finali siamo riusciti a farla nostra”. “Mi aspettavo una partita combattuta – ha detto Alessandro Leban a fine partita-. Trieste è una piazza storica, che dieci giorni fa ha vinto contro Cassano. Sapevamo che non era facile e abbiamo dovuto lottare fino all’ultimo. Alla fine gli episodi hanno fatto la differenza”. prossimo impegno per la Ego Handball Siena sabato prossimo, 30 novembre, al PalaEstra alle 18.00 contro Cassano Magnago.

