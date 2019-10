La Ego Siena arriva alla pausa del campionato di serie A1 di pallamano da capolista a punteggio pieno dopo aver battuto anche Fasano, sesta avversaria che si è arresa in altrettante giornate. Il massimo torneo nazionale riprenderà il 2 novembre con la trasferta a Sassari.

Il tecnico Alessandro Fusina commenta così l'ultima prestazione: “Dopo cinque gare giocate con alta intensità, mi aspettavo che avremmo trovato un po’ di difficoltà. Non pensavo che avremmo cominciato con così poca energia, ma non ho mai avuto sensazioni negative e, nel momento in cui ci saremmo sbloccati, sapevo che avremmo raggiunto una differenza reti importante e la partita sarebbe stata nostra”.