Sesto sigillo per la Ego Handball Siena, che arriva a punteggio pieno alla sosta di campionato per gli impegni della Nazionale. A cadere sotto i colpi della capolista è la Junior Fasano, che cede in viale Sclavo per 37-30. Gli ospiti sono partiti in quarta, sorprendendo i padroni di casa (2-6 al 5'), ma poi Nelson e compagni hanno preso le misure al match, hanno messo la testa avanti, hanno contenuto la reazione degli avversari e, nella ripresa, hanno preso il largo, toccando anche la doppia cifra di margine. In evidenza Radovcic (10 punti) e Yousefinezhad (9)