Il Poggibonsi è salvo grazie agli imprenditori

L’incredibile estate del Poggibonsi è finita ieri dal notaio Cataldo di Nolfo, quando Gaetano Mesce ha ceduto le quote societarie ad un gruppo di imprenditori locali. Tra i principali artefici dell’operazione ci sono Massimo Fusci, ex calciatore ed allenatore dei Leoni, e Giuseppe Vellini, coordinatore dell’area tecnica nella passata stagione. Sono loro ad aver aggregato forze imprenditoriali della città. “Abbiamo fatto tutto quel che era possibile fare per dare un futuro al Leone”, dicono i nuovi proprietari. C’è una situazione debitoria non banale ed una necessaria ricostruzione tecnica in tempi strettissimi".