Siena, parrucchiera abusiva scoperta e sanzionata dalla Finanza a Montepulciano. Aveva appena finito un taglio

Era una parrucchiera completamente sconosciuta al fisco che nonostante le restrizioni previste dalle normative anti Coronavirus si era recata a tagliare i capelli ad un cliente nella sua abitazione. E' stata però pizzicata dagli uomini della Guardia di Finanza. E' accaduto a ridosso del ponte del primo maggio. Gli uomini delle fiamme gialle hanno individuato la donna nel territorio comunale di Montepulciano. A bordo della sua auto stava rientrando dopo aver effettuato il taglio "in maniera completamente abusiva". I finanzieri in collaborazione con la Polizia Municipale hanno seguito la donna e all'uscita dall'abitazione del cliente l'hanno fermata. Inizialmente lei ha cercato di giustificarsi in maniera poco credibile, ma davanti agli elementi in possesso dei finanziari, invece di incorrere anche nel reato di false dichiarazioni, ha ammesso che aveva appena eseguito un taglio di capelli. Tra l'altro aveva un phone, spazzole e prodotti per la tinta dei capelli, tutti elementi, che, unitamente all’ammissione, hanno consentito alla Gdf di appurare "prontamente ed in maniera sicura la realtà delle circostanze". Alla donna è stato contestata la violazione del decreto legge del 25 marzo e comminata una sanzione tra i 400 e i 3mila euro, ma è stata anche segnalata al Comune e all'Agenzia delle Entrate per regolarizzare la sua posizione sotto l'aspetto fiscale e amministrativo.