Cento anni compiuti nel giorno della festa del lavoro. Gina Legnaioli il primo maggio ha festeggiato cento anni, un compleanno che ha coinvolto, anche se virtualmente, tutta Rapolano Terme. Nata nella frazione di Armaiolo, Gina ha sempre vissuto a Rapolano, dove si è sposata e ha avuto due figli, Paola e Zeffiro, e da loro i nipoti Marco, Fabio e Massimo. L’amministrazione comunale ha voluto far sentire il proprio affetto e la propria vicinanza a Gina e festeggiare insieme a lei questo momento con l’assessore ai servizi sociali, Gianna Trapassi, che si è recata davanti alla casa dove la signora vive con il figlio Zeffiro e la nuora Graziella per donare un mazzo di fiori, una pergamena con un augurio da parte di tutta l’amministrazione comunale e l’atto di nascita con un pensiero del sindaco di Rapolano Terme, Alessandro Starnini. “Un gesto semplice - ha detto l’assessore Gianna Trapassi - in un momento in cui la vicinanza fisica non è possibile. Sono certa, però, che alla signora Gina sia arrivato tutto l’affetto della comunità di Rapolano Terme”.