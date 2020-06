Lorenzo Jovanotti innamorato di Siena e della sua provincia: in bici in Valdorcia e dichiarazione d'amore

Lorenzo Jovanotti innamorato di Siena e delle sue bellezze, in particolare della provincia. L'ennesima conferma arriva da una delle recenti pubblicazioni Instagram del cantautore: fotogallery della suggestiva Abbazia di Sant'Antimo e della Cappella della Madonna di Vitaleta, monumenti che Lorenzo ha raggiunto in bici. "Ieri sera ho guardato il meteo ho visto che la pioggia sarebbe stata in pausa e stamattina presto sono andato in bici fino all’Abbazia di Sant’Antimo che è dopo Montalcino - scrive - Fino a qualche anno fa c’erano dei monaci che cantavano il gregoriano tutti i giorni a diverse ore, era molto forte soprattutto al mattino presto, adesso se ne sono andati e apre solo la domenica e per le feste. E' comunque un luogo da vedere e si attraversa la Val D’Orcia #chettelodicoaffare che è tanta roba. Ho fatto 160 km con 2400m di dislivello, un gran bel giro #dontdothisathome in solitaria respirando profondamente e mangiando la torta della @fravaliani (la moglie, ndr) che secondo va inserita negli integratori altro che gel e minchiate".