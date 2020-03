Paradiso delle signore, le foto dell'incontro tra Angela Barbieri e il figlio che non potrà mai più rivedere

Un incontro straziante quello tra Angela Barbieri ed il figlio Matteo, andato in onda nella puntata numero 100 del Paradiso delle signore. Grazie all'espediente organizzato da Riccardo Guarnieri, Angela incontra al circolo il figlio partorito ed abbandonato due anni prima. Matteo, bellissimo bambino dai grandi occhi blu, è in braccio alla madre adottiva, la quale propone alla Venere di prendere in braccio il piccolo.

Angela sa che quello sarà il primo e l'ultimo abbraccio che potrà dare al figlio. La famiglia Alibrandi, infatti, si sta trasferendo in Australia. Sotto choc Angela fugge dal circolo, ben decisa a non voler più vivere senza aver vicino il suo bambino (Leggi cosa succederà nelle prossime puntate)