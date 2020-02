Terre di Siena Ultramarathon: la città con Monteriggioni, Colle e San Gimignano pronti al grande evento

Tutto pronto per la “Terre di Siena Ultramarathon”, la due giorni di sport ed eventi in programma a Siena sabato 22 e domenica 23 febbraio. E’ l’appuntamento clou di tutto l’anno per tantissimi podisti provenienti da tutta Italia per correre immersi nella spettacolare natura del territorio senese. In più, quest’anno ci saranno tantissime novità fra nuovi percorsi, eventi ludici per tutte le età e la consueta magia dell’arrivo in Piazza del Campo. Organizzata dal Comitato Uisp di Siena in collaborazione con Comune di Siena, Comune di Colle val d’Elsa, Comune di San Gimignano e Comune di Monteriggioni, Università di Siena, Vernice Progetti Culturali, la “Terre di Siena” unisce sport, cultura, enogastromia ed eccellenze del territorio; il programma è poi arricchito da un trekking ed una passeggiata non competitiva di 10 km. Nella stessa giornata eventi, visite e una festa in maschera in Piazza del Campo. Programma intenso anche per il giorno precedente: sabato 22 febbraio, infatti, apre l’expo per il ritiro dei pettorali e pacchi gara, ma sono in programma anche un convegno scientifico, visite guidate ad alcuni palazzi storici dell’Università di Siena e suggestive passeggiate lungo le mura della città.

Tra i tanti eventi in programma, spiccano anche quelli realizzati in collaborazione con Gruppo Trekking Senese, associazione Le Mura e Unicoop Firenze: si tratta di due passeggiate molto affascinanti e particolari, programmate una per sabato 22 Febbraio e denominata "Passeggiata tra le antiche mura" e l' altra per domenica 23 ed etichettata come la "Valli Verdi Trekking". Entrambe le passeggiate sono caratterizzate da percorsi che si snoderanno interamente dentro la città e che attraverseranno angoli e scorci bellissimi ed alcuni assolutamente inediti e percorribili solo in questa occasione. Due passeggiate di target “facile”, di tipo “turistico” e per questo aperte a tutti. Le passeggiate saranno supportate da guide turistiche e da accompagnatori del Gruppo Trekking Senese e dell' associazione Le Mura, tutti impegnati a valorizzare e a rendere più fruibili possibili questi fantastici percorsi. La passeggiata di sabato 22 Febbraio partirà alle ore 14:30 dal Rettorato dell' Università e percorrerà prevalentemente la parte più a nord della città, toccando punti veramente splendidi come l'affaccio nei giardini della Contrada del Drago, la Fortezza Medicea entrando da uno dei bastioni, per poi lambire i ruderi della Fortezza stessa e nella parte conclusiva attraversare i giardini interni del Campansi e quelli di Villa Rubini, con scorci che si presentano come delle vere cartoline della città, il tutto per una lunghezza di circa 5 Km.

Il Trekking delle "Valli Verdi" di domenica 23 Febbraio partirà invece alle ore 09:30 da Piazza del Campo e dopo aver percorso Via Duprè, raggiungerà gli "Orti dei Tolomei" per poi attraversare il complesso universitario "Mattioli" e l' Orto Botanico. Il cammino proseguirà poi toccando posti incantevoli come la parte delle mura che da Porta San Marco collega Porta Laterina, ma anche la verdissima "Oliveta" della Contrada della Chiocciola per poi giungere, dopo aver attraversato il cuore della città, a costeggiare la parte spettacolare delle mura che lambisce la Contrada del Bruco, l' Università (sotto la Basilica di San Francesco) e la Contrada della Giraffa, prima di arrivare alle bellissime "Fonti di Follonica" nella Contrada del Leocorno. Quindi una piccola salita proietterà nella nuova parte del percorso, ripulito nelle settimane precedenti dall' Associazione Le Mura e dal Gruppo Trekking Senes" e che adesso consente di ricongiungersi direttamente con Piazza Santo Spirito. Da lì si proseguirà verso il tratto finale con l' attraversamento del Complesso Manicomiale del San Niccolò e dell' Orto dei Pecci, prima di arrivare in Piazza del Mercato e completare l' anello con l'arrivo al luogo di partenza. Insomma due passeggiate contraddistinte dai tratti inequivocabili del “turista” ma anche per tutti quei senesi a cui nell' arco del tempo…è sfuggito qualcosa. Ancora è possibile partecipare ed iscriversi alle due passeggiate, completamente gratuite, inviando una e-mail siena@uisp.it indicando i propri dati anagrafici, un recapito telefonico e la passeggiata a cui si intende aderire.