Da Gucci al Palio di Siena, la top model Federica sposa il fantino Zedde L'INTERVISTA

Giuseppe Zedde e Federica Regnani si sposano. L'annuncio già pubblicato all'albo pretorio e sussurrato al Corriere di Siena nella rubrica "Terra e Gusto" vedrà il fantino del Palio di Siena e la modella di Gucci e Valentino unirsi prima della Carriera di Provenzano.

Federica Regnani è una di quei non senesi che subito, sin da bambini, si innamorano del Palio e quindi anche della città di Siena. Per lei, che è nata ad Allumiere nella provincia di Roma, è stato proprio così, ed in lei si è accesa in questo senso una passione già in tenerissima età. “Da quando ero piccolissima – dice – ho apprezzato tantissimo il Palio e anche la bellezza della città di Siena. Ricordo benissimo la prima volta che vidi la corsa in Piazza del Campo, era il 2003 e vinse la Selva con Antonio Villella detto Sgaibarre su Zodiach”. Nel 2003 Federica Regnani aveva appena dieci anni. Era una bambina e ciò che vide a Siena in quei giorni della Carriera di luglio fece crescere ancora di più dentro di lei quella passione che già nutriva per la Festa senese. Da allora sono passati diciassette anni, Federica Regnani è ormai diventata una donna. La passione per i cavalli e per il Palio non è certo svanita, anzi nel tempo è addirittura cresciuta. Oggi lei è una modella che lavora in tutta Europa, lavora per Gucci e ha lavorato per l’azienda Valentino. Il connubio e il legame con Siena si sono tuttavia fatti ancora più forti anche per una motivazione sentimentale, dato che da alcuni anni Federica Regnani è fidanzata con Giuseppe Zedde detto Gingillo, fantino vincitore di tre Palii nella conchiglia senese. L’ultima sua vittoria è dell’agosto 2018 quando montò Porto Alabe nella Lupa; all’epoca Federica e Giuseppe erano già fidanzati e la modella seguì la corsa in palco in Piazza del Campo, fremendo ed emozionandosi per il trionfo dell’uomo che ama.

Federica Regnani, cosa apprezza della città di Siena?

“E’ una città bellissima. Apprezzo anche il modo in cui è strutturata, è un luogo tranquillo, dove si può camminare senza problemi per le vie del centro storico. Io e Giuseppe non frequentiamo tantissimo il centro, ma appena possiamo siamo molto contenti di poter fare una piacevole camminata sulle lastre. Di posti bellissimi a Siena e nella sua provincia ce ne sono tantissimi. Il Duomo è favoloso, ricordo con tanta emozione l’uscita dalla cattedrale dopo il Palio nell’agosto del 2018. E poi ovviamente penso che la campagna senese sia fantastica, mi piace visitare a cavallo tanti luoghi e sentieri”.

Cosa ricorda delle sue prime visite, da bambina, nella città di Siena?

“Ero amante dei cavalli e quindi venivo a Siena proprio per vedere i cavalli. Il mio sogno era quello di comprarne uno, magari non giovanissimo, da poter tenere”.

Le piacciono anche i prodotti enogastronomici tipici del territorio?

“Certamente. Apprezzo particolarmente i pici cacio e pepe ma in generale mangio di tutto. I salumi toscani sono fantastici, così come i crostini”.

Quali emozioni le restano della vittoria di Giuseppe Zedde nel Palio dell’agosto 2018?

“Ero in palco, e per un quarto d’ora rimasi come intontita senza rendermi effettivamente conto di quello che era successo. Non capivo niente, ero veramente incredula. Durante la corsa ricordo che parlavo da sola, sperando che Giuseppe ce la facesse a mantenere la testa fino alla fine della corsa”.

Da non senese cosa l’ha fatta innamorare del Palio?

“Ho sempre amato i cavalli. Adesso il mondo del Palio lo vedo ovviamente molto più da vicino. Vedo quanto amorevolmente vengono trattati i cavalli nelle scuderie, hanno cure e tutto ciò di cui hanno più bisogno. E’ una realtà fantastica”.