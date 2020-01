Giornata della Memoria, le critiche non fermano Giuliano Amato a Siena GUARDA LE FOTO

L’ex premier Giuliano Amato ha parlato all'Università di Siena nel Giorno della Memoria ricordando che le leggi razziali e la Shoah furono uno scivolo verso l'inferno. Ma alla fine dell'importante convegno di fronte alle autorità cittadine dribbla i microfoni e preferisce non rispondere alle polemiche suscitate per la sua presenza a Siena, mentre il rettore Francesco Frati getta acqua sul fuoco. “Giustamente – sottolinea a margine dell’iniziativa con il giudice della Corte Costituzionale - ognuno può avere la propria e legittima opinione ed è giusto anche che la manifesti, io credo che sia importante sottolineare come nessuno abbia avuto da dubitare sulla necessità di svolgere ancora la Giornata della Memoria, questa è la cosa più importante, dobbiamo riflettere su quei fatti, al di là di qualsiasi divisione. Volevamo e vogliamo mandare un messaggio ai ragazzi che erano presenti oggi (ieri, ndr) e alla città e credo che organizzare un evento nell’aula Magna sia stato una cosa importante”. Nei giorni scorsi prima il membro esterno del cda di ateneo Vittorio Innocenti e poi l’assessore comunale con delega all’università Paolo Benini, cui si è aggiunta anche la Lega, hanno parlato di “presenza inopportuna”, facendo riferimento ai trascorsi legami di Amato con gli ex vertici di Mps, in particolare all’intercettazione telefonica fra Amato e Mussari in cui si parlava della sponsorizzazione da parte della banca del torneo di tennis del circolo di Orbetello a cui apparteneva lo stesso Amato. Un colloquio non rilevante penalmente, ma entrato nel mega faldone delle inchieste sul Monte. Benini ha anche fatto accenno alla collaborazione fra ateneo e amministrazione comunale, ma per il rettore Frati tale collaborazione “è dimostrata dai fatti”. “Onestamente non c’è – dice al temine dell’iniziativa con Amato – un tema di rapporti con il Comune, i tanti eventi che abbiamo e stiamo organizzando in questi mesi con il Comune di Siena rappresentino la migliore dimostrazione del fatto che amministrazione e Università stanno lavorando a tantissime iniziative, lo facciamo insieme e per il bene della città a cui tutti siamo affezionati”.