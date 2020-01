Valle di Follonica a Siena, nuovi lavori e un inedito percorso

Nuovi percorsi lungo le antiche mura cittadine. E’ questa l’ennesima iniziativa dell’Associazione senese nata per la salvaguardia delle lunghe pareti in mattoni che delimitano il centro della città. Una settimana fa i volontari del sodalizio ed il Gruppo Trekking Senese si sono dati appuntamento nella Valle di Follonica per aprire nuovi camminamenti lungo il perimetro verde che costeggia le mura. Via alberi, arbusti e vegetazione che da decenni coprono le fortificazioni e grazie al paziente lavoro di ripulitura si è aperto un tratto rigoglioso e inedito bellissimo. Il 22 e 23 febbraio, durante la due giorni della Terre di Siena Ultramarathon, si svolgerà un trekking su questo percorso (peraltro già previsto nel Progetto Parco delle Mura) che consentirà l’attraversamento della Valle di Follonica entrando da San Francesco e uscendo da Santo Spirito. Il tragitto presenta le difficoltà tipiche dei terreni su cui le mura insistono, fondo erboso irregolare e pendenze marcate. Non una passeggiata ma un vero e proprio trekking urbano ai confini del centro storico. Sicuramente suggestivo e tutto da scoprire. Un percorso che dovrebbe rientrare anche nel prossimo Trail delle Mura in via di definizione per il dicembre 2020, con la seconda edizione. Già da tempo l’Associazione Le Mura, che sta ottenendo grandi risultati, stava lavorando su questa “strada”, ma stavolta, grazie soprattutto alla collaborazione con il Gruppo Trekking Senese, sono riusciti a raggiungere l’obiettivo di aprire completamente il tracciato. Adesso restano da fare alcuni lavori di completamento che saranno messi in agenda in tempi brevi mentre la manutenzione non finisce mai.

