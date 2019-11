Maltempo, Siena e provincia colpite nella notte

È stata una notte a Siena e provincia di forte maltempo, a tratti violenta. E le prime luci della mattina hanno mostrato anche i danni e le inondazioni che si sono verificate. Fiumi e torrenti in piena a Sovicille, Taverne, Poggibonsi. Nel centro di Siena è caduto uno storico ippocastano come documentato già in questo sito, in altro servizio. In Massetana Romana, tra Euronics e la Conad acqua in strada intorno alle 5 del mattino tanto che alcune auto sono rimaste bloccate. I cumulati di pioggia hanno superato ovunque i 70 mm già alle 4 di notte come confermato da Meteo Siena 24. I corsi d'acqua si sono ingrossati e in alcuni casi si sono verificati straripamenti come mostrano le foto pubblicate su Facebook da molte persone. Inoltre intorno alle 3.20 del 17 novembre 2019 lieve scossa di terremoto con epicentro a Colle Val d’Elsa. L’evento di magnitudo 2.2. Nelle prossime ore è previsto ancora maltempo con precipitazioni sparse fino a tarda mattinata. Poi la situazione dovrebbe stabilizzarsi con il cielo sereno dal primo pomeriggio