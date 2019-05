Provati gli steccati meccanizzati GUARDA LE FOTO

Sono stati montati questa mattina in Piazza del Campo i prototipi degli steccati in ferro che potrebbero servire nei prossimi Palii a rendere ancora più sicuro il deflusso della gente all’interno della Conchiglia. Le modifiche riguardano solo le aperture, necessarie per motivi strettamente legati alla sicurezza. I cancelli interni, che saranno in legno e colorati come gli altri, rimangono chiusi e verranno quindi sbloccati manualmente da due addetti appena verrà tolto lo steccato. Già a luglio saranno 5, ma il numero totale previsto è di 24. Presente sul posto anche il sindaco Luigi De Mossi.

Il Comune alcune settimane fa ha confermato che Piazza del Campo tornerà ad accogliere al suo interno un numero maggiore di persone rispetto al limite imposto due anni fa.