Palio: Selina Bonelli Zondadari, il babbo Umberto e le vittorie della Selva

Questa è una bella storia. Una storia che parla di Palio, di famiglia, di radici, di fantini, di cavalli, di intrecci di sangue e di amori. Di ricordi di una bambina che è diventata presto donna e che oggi, dopo la vittoria dello scosso Remorex, è tornata indietro nel tempo a quel 16 agosto 1953 quando la cavallina di 5 anni Mitzi, alla sua seconda Carriera, trionfò scossa riportando dopo 34 anni il Palio nel rione. Quello della Selva. La contrada di Selina Bonelli Zondadari, figlia dell’ufficiale di cavalleria Umberto, capitano di Vallepiatta dal 1925 al 1929 e poi ininterrottamente dal 1932 al 1962, prima della prematura scomparsa avvenuta nel giugno del 1963. Fu quello del ‘53 il suo primo Palio vittorioso dopo 26 Carriere sfortunate e a cui seguirono altri tre successi, nel 1955, 1960 e 1962. La mamma di Selina era la marchesa Ginevra Chigi Zondadari, dal 1966 al 1969 prima donna della storia del Palio a ricoprire la carica di priore, sempre in Vallepiatta e vittoriosa nel 1967. Una famiglia vincente perché anche la sorella Vittoria ha trionfato due volte da capitano della Selva, nel 1965 e con la mamma onorando nel 1967. E poi il nipote, Alessandro Barabino, che da capitano selvaiolo ha gioito nel 2006 e 2010. Senza dimenticare la zia Maria Pace Chigi Zondadari Misciattelli, la quale nel 1961 vinse il Palio per la Torre che tornerà poi in Salicotto solo nel 2005 grazie alla cugina Maria Aurora Misciattelli. Carattere mite ed eclettico, artista che si è formata all’Accademia delle belle arti con il grande Ottone Rosai come insegnante, Selina oggi vive in mezzo al verde del Colombaio, qualche centinaio di metri sotto la tenuta di proprietà di Vicobello: “E’ stata una emozione grandissima la vittoria della Selva, la bellissima corsa di Remorex mi ha riportato con la memoria al successo della scossa Mitzi. Ho provato delle sensazioni indescrivibili, uniche, come quando ero ancora giovanissima ed il babbo capitano, in quel lontano 1953. L’ho detto anche al nostro condottiero, Alessandro Giorgi”.

L'intervista completa di Andrea Bianchi Sugarelli sul Corriere di Siena in edicola il 6 settembre 2019