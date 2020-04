Il Coronavirus ha stravolto tutti i ritmi, anche quelli delle contrade, che non potranno organizzare le rispettive feste titolari entrate ormai a far parte della vita quotidiana di Siena nella bella stagione. Una perdita sociale, ma anche economica, per i rioni, che però non si arrendono e si aggrappano alle tradizioni, a cominciare dalla celebrazione della ricorrenza del patrono. Come da calendario, ha aperto le danze il Valdimontone, nel cui oratorio si è svolta una cerimonia a numero ristrettissimo in onore della Madonna del Buon Consiglio. Il celebrante era l'arcivescovo Augusto Paolo Lojudice, che commenta: "E' stata un'esperienza molto bella. Malgrado le norme strette su presenze e distanze, si è avvertita una certa atmosfera. Mi ha fatto molto piacere quando mi è stato proposto, ho aderito con entusiasmo dettato anche da un motivo personale. Da sacerdote, il mio cammino è cominciato proprio in una parrocchia dedicata alla Madonna del Buon Consiglio, a Roma".

Leggere anche Il priore Cresti: "Senesi più forti del Coronavirus"