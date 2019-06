La senese Alice Volpi è campionessa italiana. Premio “Marta Russo” FOTO

La senese Alice Volpi festeggia il titolo tricolore assegnato nella terza giornata di gara dei 100° Campionati Italiani Palermo2019. Si è trattato di una giornata assai intensa che ha visto in palio complessivamente dieci titoli italiani. Per la scherma olimpica, i riflettori sono stati orientati sulle gare individuali di fioretto femminile, spada femminile e su quella di sciabola maschile.

Nel fioretto femminile, a festeggiare dal gradino più alto del podio è stata la contradaiola della Chiocciola, cresciuta al CUS, Alice Volpi. La fiorettista delle Fiamme Oro, in finale, ha superato la portacolori dell'Aeronautica Militare, Francesca Palumbo con il punteggio di 15-5. Le due atlete si sono ritrovate in finale dopo aver superato in semifinale Camilla Mancini (Fiamme Gialle) per 15-12 ed Erica Cipressa (Fiamme Oro) per 15-3. Al termine del match scoppia tutta la felicità di Alice: “Urlo per la stanchezza, ho faticato tanto ma non ho mai mollato. Sono carica per gli Europei che partiranno la prossima settimana”.

Ad Alice Volpi anche il premio “Marta Russo”, istituito in memoria della studentessa, campionessa di fioretto, uccisa alla Sapienza nel 1997.