Siena Fase 2, la crisi dei venditori di souvenir: "Siamo diventati invisibili. Perdite fino al 100%"

di Arianna Falchi

“E’ come se non ci fossimo, siamo diventati invisibili”. Tuonano le parole di Gabriella Laurentini, proprietaria del negozio di souvenir e ceramiche Gabriella, uno dei più longevi di Siena. Scenario drammatico quello che descrive la situazione delle attività che vendono ricordi ai turisti: quest’anno probabilmente in pochi raggiungeranno la città del Palio. “Il flusso dei turisti nella nostra zona, San Domenico, era già calato prima, a causa della riduzione dei parcheggi. Fino ad ora, ci ha salvato Santa Caterina per i tanti pellegrini che venivano alla Basilica”. Quest’anno, con l’annullamento dei flussi turistici dettato dalla pandemia, la realtà è tragica. “Più o meno, perderemo l’80% del guadagno. Mi dispiace perché anche gli artigiani che ci riforniscono, resteranno fermi. La merce che vendiamo a gennaio, ad esempio, viene ordinata a settembre: quest’anno, probabilmente non riordineremo”. Nonostante tutto Gabriella Laurentini ha voluto riaprire il negozio: “Noi abbiamo riaperto per dare colore alla strada: era molto triste. Siamo qui dal ’62, non avevamo mai visto un momento di crisi così”. Camminando per la città, è difficile trovare altri negozi di souvenir aperti. I pochi che hanno deciso di provarci, contano danni ingenti. “Io, senza esagerare, ho perso il 100% del lavoro – dichiara Simone Bartoli del negozio Le B – Tanti dei miei colleghi non riapriranno fino al 2 giugno. La speranza è che, quando riapriranno le frontiere, venga qualche turista… Altrimenti, andremo al mare. Ci siamo accorti che a qualcuno conviene stare chiuso”. Guadagno misero, ma molte spese. Anche a detta di Bartoli, una crisi del genere non si era mai vista: “Ho questo negozio da sette anni, ma lavoro nel settore del turismo dal 1990. Una crisi così non ha eguali: peggio del periodo delle Torri Gemelle. Tutto ciò, colpisce l’intera città”. Anche Piazza del Campo, meta ambìta dai turisti di tutto il mondo, quest’anno appare svuotata dal consueto fermento culturale. “Il souvenir, essendo un prodotto di ricordo, logicamente viene comprato da gente non di Siena. L’ultimo l’ho venduto il tre di marzo”, racconta Duccio Mocenni, proprietario del negozio di tabacchi e souvenir in Piazza, alla bocca del Casato. “Vendo anche tabacchi, ma non è di sostegno: la città è abitata da pochissime persone. Paradossalmente, per me è stato quasi meglio durante il lockdown. Ora che sono andati via anche gli studenti, il centro si è completamente svuotato”. Un effetto domino che investe più persone di quanto si riesca ad immaginare: “Si crea una catena mostruosa. Un negozio piccolino come il mio, dà da mangiare a tante famiglie di riflesso. Io stesso, non guadagnando, ovviamente spendo meno. Credo che si possa fare poco al riguardo, ma mi è piaciuto molto quello che ha fatto l’amministrazione per quanto riguarda i musei, la Torre del Mangia ed i parcheggi”. Anche Mocenni, nonostante tutto, ha messo fuori bandierine delle contrade e cartoline: “L’ho fatto anche quando non era possibile venderle: volevo dare un po’ di luce”.