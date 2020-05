Il centro storico di Siena è sconvolto e turbato per quanto avvenuto questa mattina, 2 maggio 2020, poco dopo le 11. Una donna è precipitata da una finestra della sua abitazione ed è morta cadendo nel vicolo della Torre, davanti a piazza Tolomei. L'anziana viveva insieme a una badante che si occupava di lei, ma che in quel momento era uscita per fare la spesa e per alcune commissioni. Il dramma si è consumato nel periodo della sua assenza. I primi a intervenire sono stati i vigili urbani, che hanno transennato l'area. Poi sono arrivati i carabnieri, per i rilievi e per ricostruire la dinamica di quanto successo. L'ipotesi più accreditata è quella del suicidio. Sul posto è accorso anche il sindaco Luigi De Mossi.