Siena, emergenza Coronavirus. Le foto del centro storico: controlli e poche persone in strada

Siena, emergenza coronavirus, lungo le vie del centro storico controlli e poche persone in strada. Le immagini di una Siena deserta, così come tutte le città in questi giorni, sono la migliore fotografia dell'eccezionalità delle misure prese dal governo. Chiusura necessaria per contenere il dilagare del virus in Italia. Il Comune di Siena ha deciso di vietare l'utilizzo dei giochi per bambini della Lizza e anche l'area fitness della Fortezza medicea, decisioni prese dall'amministrazione comunale visto il gran numero di persone che ha comunque continuato a fare sport nell'area verde della città. In questa direzione anche la chiusura del campo scuola a partire da lunedì 16 marzo.