Siena, campi da calcio e basket in abbandono. Le foto di come sono ridotti. Il Comune ha trovato la soluzione

La storica struttura sportiva di Ravacciano, fuori Porta Ovile potrebbe presto essere risistemata. E’ un peccato vedere crescere sterpaglie, alberi, cespugli in un campo da calcio e da basket dove generazioni di senesi hanno giocato, hanno trascorso ore e si sono divertiti.

Per non parlare degli spogliatoi che sono attualmente in condizioni disastrate: vetri rotti alle finestre, numerose scritte sui muri delle stanze dove i ragazzi si cambiavano e si preparavano prima delle partite. Segno che questi locali sono stati visitati e se così vogliamo dire “utilizzati” anche quando il campo (e pure gli spogliatoi) non veniva più usato per le gare di calcio.

Spicca l’amorosa scritta disperata vergata da qualcuno che chiede perdono per un errore commesso. Per arrivare ad un riutilizzo del campo serve una risistemazione complessiva, del terreno di gioco e degli spogliatoi: ma per decenni quest’area è stata sempre tanto utilizzata dai senesi per partite e per tornei e, in caso di una manutenzione, potrà certamente tornare in tempi brevi di notevole interesse collettivo.

L’assessore Benini conferma anche che l’amministrazione intende sostenere il mantenimento della vocazione sportiva della struttura.