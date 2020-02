Wine & Siena, edizione da record al Santa Maria della Scala

Ha avuto oltre 3500 accessi complessivi raggiungendo la massima capienza possibile al Santa Maria della Scala, l’antico “Spedale” sulla via Francigena, a Siena, in cui si è snodata la manifestazione. Tante persone anche per il terzo giorno in cui grazie alla collaborazione con Fipe Confcommercio sono stati effettuati 5000 inviti a ristoratori ed operatori di settore del settore. Insieme a tutto questo, circa 100 giornalisti accreditati, sono andate esaurite le masterclass (cinque masterclass che ospitavano 25 persone ciascuna), successo anche per i seminari e gli eventi correlati. Ben 5400 euro la cifra raccolta con l’asta di beneficenza. Questi i numeri presentati nella conferenza stampa di chiusura nella sala Consiliare del Rettorato dell'Università degli studi, a Siena. Successo di pubblico dunque per la quinta edizione di Wine&Siena, il primo grande evento dell’anno in Toscana a parlare di vino ed andare alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche premiate da The WineHunter Award. Wine&Siena, a Siena dal 1 al 3 febbraio, è voluto dal The WineHunter e Patron di Merano WineFestival, Helmuth Köcher, e da Confcommercio Siena.

L'approfondimento sul Corriere di Siena in edicola il 4 febbraio 2020.