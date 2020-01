Siena, Sardine e donne manifestano in piazza contro la presenza di Fusaro e Socci. Le foto

“Non abbiamo paura di metterci la faccia. Noi ci incazziamo quando vediamo persone che rimangono indietro, quando ci sono giovani che si sentono abbandonati, noi siamo persone libere e indipendenti e chiediamo che i fondi che dovrebbero essere destinati ai più deboli finiscano a loro e non a chi propone politiche retrograde e oscurantiste”. Questa è una parte dell’intervento di Mattia Ciappi, uno dei leader delle sardine senesi. Le sardine sono tornate in piazza a Siena, in piazza San Francesco, per esprimere il loro dissenso nei confronti della manifestazione che negli stessi minuti si stava svolgendo al Santa Maria della Scala con Fusaro e Socci.

Insieme al movimento erano presenti in piazza molti professori, da Gabriella Piccinni ad Alessandro Fo, da Maurizio Boldrini ad Antonio Prete. Ognuno di loro ha effettuato una lettura in quella che è stata denominata la “manifestazione delle sardine per la cultura”.

All’appuntamento fissato per le ore 18 erano circa 150 le persone presenti in piazza San Francesco. Le donne di "Non una di meno" hanno invece manifestato davanti al Santa Maria della Scala.