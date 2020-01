Siena, Diego Fusaro e Antonio Socci, oltre cinquecento alla presentazione dei libri. Le foto dell'evento

Dalla Cappella del Manto alla sala Italo Calvino. Sarà stato anche per il serrato dibattito in città delle ultime settimane, fatto sta che la presentazione di “Glebalizzazione: la lotta di classe al tempo del populismo” di Diego Fusaro e “Il Dio mercato, la Chiesa e l’Anticristo” di Antonio Socci, ha registrato il pienone, tanto da indurre gli organizzatori (la manifestazione è stata firmata da Verbeat Musica e Città) a optare per il piano più ampio del Santa Maria della Scala.

E, addirittura, a impedire a diverse decine di persone ad entrare per il raggiunto limite di capienza. Alla fine circa cinquecento persone hanno affollato la sala, sia per ascoltare i due autori che, poi, per assistere allo spettacolo “Bibbiano” con lo stesso Fusaro e le musiche di Marco Fusi (il tutto preceduto da un apericena), sempre all’interno della Italo Calvino.