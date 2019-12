Sant’Albino, Montepulciano e tutta la provincia di Siena fanno il tifo per Nicolò Duchini, il trentenne studente di giurisprudenza che è in piena corsa per entrare nella “classe” di Masterchef, il popolare programma in onda su Sky Uno. Nicolò, 30 anni, giocatore del Sant’Albino, ha ereditato la passione per la cucina dal babbo Giampiero, stimato maestro dell’arte culinaria e chef in un albergo di Chianciano Terme. Studia legge, ancora qualche esame alla laurea che ha momentaneamente messo da parte per dedicarsi al sogno di diventare un professionista dei fornelli. Le cavie predilette (ma sarebbe meglio dire i privilegiati) dell’aspirante cuoco sono stati inizialmente gli amici e la famiglia. Il suo canale Instagram nicolo.duchini è molto seguito ed apprezzato.

