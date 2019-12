Natale a Siena, in Piazza del Campo il videomapping: mostra dei presepi dal mondo. Guarda le foto

Giornata speciale, quella del 15 dicembre, avrà, come ouverture lo spettacolo di videomapping sul Palazzo Comunale (14 dicembre) alle 18 con replica alle 20, e l’apertura, nei Magazzini del Sale di Palazzo Pubblico, della mostra “Presepi dal mondo-L’arte della Natività”, così da rendere ancora più suggestivo il ricco calendario di appuntamenti di “Natale a Siena” dedicato a grandi e piccini. E saranno proprio quest’ultimi i veri protagonisti, coinvolti attivamente nella preparazione dell’Albero, il giorno 15, all’interno del Cortile del Podestà che verrà acceso alle 12.30. Saranno circa 500 i bambini delle contrade che si daranno appuntamento in Piazza Matteotti, alle 10, per dirigersi insieme verso Piazza del Campo a suon di canti natalizi. Insieme a loro anche Santa Claus su una carrozza trainata da cavalli, gentilmente fornita dal Corpo Forestale Comando Carabinieri di Siena. Una volta giunti a destinazione, all’interno del Cortile del Podestà, i bimbi troveranno tanti laboratori per procedere alla realizzazione di addobbi ispirati alla tradizione senese come cavalli, campanine e barberi, e alla loro confezione che andranno a decorare il grande abete che il Comune ha acquistato con le radici così da riutilizzarlo il prossimo anno in modo da salvaguardare il patrimonio arboreo del pianeta. Ma questo non sarà il solo compito che dovranno svolgere. I bimbi, infatti, porteranno articoli di cancelleria da regalare al Reparto di Pediatria dell’Ospedale Le Scotte.