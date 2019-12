Lunedì 16 dicembre, alle ore 12.30, sarà inaugurato il nuovo passaggio pedonale che dal parcheggio Duomo porterà direttamente in via San Marco 94, a metà della strada tra il Pozzo (in direzione centro) e Porta San Marco. Si tratta di una opera importante in fatto di sicurezza, ma anche di comodità perché abbatte circa 300 metri senza più attraversare via del Nuovo Asilo (sempre molto trafficata dalle auto).

Il servizio completo sul Corriere di Siena in edicola l'11 dicembre 2019.