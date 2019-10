Anziano si perde nel bosco, ritrovato in un casolare

I Vigili del Fuoco del Comando di Siena, sono intervenuti ieri notte, 29 ottobre 2019, nel Comune di Rapolano Terme per la ricerca di un uomo di anni 86 in zona boschiva. L’uomo si era messo in contatto telefonico con i pompieri ma non riusciva a fornire indicazioni chiare per la sua individuazione. Si sono attivate 3 squadre di Vigili del fuoco, i cinofili e alcune unità di personale volontario tramite il piano Prefettizio.

Poco dopo la mezzanotte, si sono concluse le operazioni di ricerca dell’uomo di 86 anni, ritrovato da una squadra di volontari de La Racchetta Siena coordinati dall’UCL (unità comando locale) nei pressi di un podere abbandonato, in buone condizioni di salute. Alle operazioni di ricerca erano presenti oltre al nucleo cinofili e il nucleo SAPR (sistemi pilotaggio remoto) dei Vigili del fuoco, i Carabinieri e personale volontario tra cui anche Racchetta Sinalunga, Anpas, Misericordia e Vab.