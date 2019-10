Siena e 450 fedeli protagonisti ad Assisi per San Francesco GUARDA LE FOTO

Siena è stata protagonista alla festa di San Francesco ad Assisi. A donare l'olio che alimenta la lampada che arde sulla tomba del Patrono d’Italia, quest'anno è stata la Regione Toscana, a nome di tutta l’Italia. Ricorrenza che avviene una volta ogni venti anni. L’arcidiocesi di Siena, Colle Val d’Elsa e Montalcino era rappresentata dall’arcivescovo Augusto Paolo che è stato in processione con la reliquia di San Francesco per la benedizione alla Nazione dalla torretta della Basilica Maggiore di Assisi al termine del pellegrinaggio delle diocesi toscane. Siena era rappresentata da ben 450 fedeli, compreso il Comune con la Balzana, altri numerosi comuni della provincia, tantissimi pellegrini. L’arcivescovo di Siena, in serata, ha presieduto i Vespri affiancato dal gonfalone e dopo la benedizione ha incontrato il ministro degli esteri Luigi Di Maio per un cordiale saluto. La mattinata invece ha visto la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale. Giuseppe Betori, Arcivescovo Metropolita di Firenze, con l’assistenza del Cardinale Agostino Vallini, Legato Pontificio per le Basiliche di Assisi e con i Vescovi della Toscana, il Vescovo di Assisi, i Ministri Generali e Provinciali delle famiglie Francescane. Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha acceso la “Lampada Votiva dei Comuni d’Italia” con l’olio offerto dalla Regione Toscana. Poi alla Loggia del Sacro Convento il saluto di frate Carlos Alberto Trovarelli, Ministro Generale dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali. E’ seguito il messaggio all’Italia del Presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte ed il saluto del presidente della Regione Toscana Enrico Rossi. Infine quelli del sindaco e del vescovo di Assisi.