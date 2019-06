Addio a Riccardo, Siena colpita da due lutti in poche ore

Uno schianto, lunedì mattina alle 5, alla rotonda di Vico Alto a Siena, quella che porta a San Miniato o in via Bianchi Bandinelli. Vittima dell'incidente Riccardo Quartesan, 35 anni, conosciuto da tutti per essere tra i soci del pub "The Way" alle Logge del Papa. Il giovane imprenditore è apparso subito grave ed è stato ricoverato in prognosi riservata nella terapia intensiva dell'ospedale Le Scotte di Siena. La sua situazione, però, si è complicata nel pomeriggio di oggi 11 giugno 2019. Poco dopo è spirato. Lascia la compagna ed un figlio piccolissimo. Poche ore prima è invece deceduto a causa di una complicazione cerebrale Hamed Keita, anche lui popolare socio di uno dei locali più famosi, il "BellaVista Social Pub". La struttura in Pantaneto qualche tempo fa ha chiuso, ma Hamed con il suo inconfondibile sorriso sperava di poterla riaprire un giorno. Ha lasciato la moglie e due figli piccoli.

Siena, in poche ore, ha perso due concittadini molto conosciuti, entrambi animatori di locali frequentati dai senesi e dagli studenti universitari. Due giovani lavoratori che hanno sempre messo impegno, passione, abnegazione nelle loro imprese. Due ragazzi che erano anche padri di famiglia, che amavano in modo incondizionato il sorriso dei loro piccoli con cui volevano crescere. Ed è davvero straziante pensare a questo tremendo momento di dolore. Gli amici attraverso i socialnetwork hanno voluto esprimere i propri pensieri, tutti bellissimi ed affettuosi. Ma soprattutto un incondizionato cordoglio. Tutta la città, angosciata, si è stretta intorno alle famiglie di Riccardo e Hamed a cui vanno le più sentite condoglianze anche da parte della redazione del Corriere di Siena.

Andrea Bianchi Sugarelli