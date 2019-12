Firenze, crollo di un muro a Montelupo Fiorentino: quattro famiglie evacuate. Le foto

Vigili del Fuoco di Firenze del distaccamento di Empoli e Firenze Ovest impegnati nel rimuovere i detriti delle mura crollate in in via XX settembre intorno alle 21 di martedì 10 dicembre a Montelupo Fiorentino. Si tratta di un fronte di circa trenta metri. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri. I militari hanno evacuato quattro famiglie che hanno la casa dove è avvenuta la frana. Secondo una prima stima sotto quel muro c’erano almeno sette macchine andate distrutte. La preoccupazione dei vigili del fuoco che sotto le macerie ci potessero essere delle persone. Sul posto le unità cinofile.