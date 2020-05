E' tornata la Gallery di Alvalenti. La figlia Luna: "Prima opera venduta di buon auspicio"

Le matite e la verve di Alessandro Valenti, disegnatore e artista senese noto come Alvalenti, sono a Malta, dove l'estroso umorista ha deciso di trasferirsi da qualche anno. La sua arte, però è (anche) nella sua città, nella Humor Gallery, in via di Beccheria. E' gestita da sua figlia Luna, felice di aver finalmente riaperto dopo i mesi di lockdown. “I nostri clienti storici – racconta – sono passati subito a salutare e a fare gli auguri per una buona ripartenza. Ho sentito il loro calore, questo per me vuol dire molto. Non abbiamo vissuto un periodo semplice, con costi fissi comunque da sostenere e senza poter lavorare a pieno. Per di più a gennaio e a febbraio c’erano stati i lavori nella nostra strada, quindi già prima della pandemia avevamo affrontato alcune difficoltà. Nelle lunghe settimane a casa la mia speranza era quella di poter riaprire il prima possibile, e quando è successo è stata una bellissima giornata. La prima opera venduta è stata «La città magica», spero che sia di buon auspicio, anche se a Siena mancheranno i turisti che rappresentano una buona fetta della nostra clientela. In famiglia siamo abbastanza creativi e al tempo stesso ottimisti, anche io voglio essere fiduciosa”.