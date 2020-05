Siena, il Coronavirus ha aiutato i tumori. Il lockdown ha rallentato la prevenzione ma ora la Lilt ha riaperto

di Alessandro Lorenzini

Il Covid 19 ha bloccato anche la prevenzione sul fronte tumori. Per questo, nella Fase due di riapertura, la Lega italiana per la lotta contro i tumori di Siena sta per quanto possibile intensificando la propria attività e ha riaperto la sede con uno specifico protocollo, per tornare a fare prevenzione in completa sicurezza. I due mesi di lockdown hanno purtroppo impedito che la sede di Siena, in viale Europa, proseguisse nell’importante attività di screening e di cura anticancro, anche nei casi che avevano bisogno di valutazioni costanti, ma per fortuna adesso l’attività è ripresa. “La sede ha riaperto – commenta Gaia Tancredi, presidente della Lilt di Siena – i pazienti non usufruiscono delle sale d’aspetto interne per rispettare le norme sul distanziamento, quindi attendono all’aria aperta. Chi non può stare in piedi aspetta in auto e viene chiamato al telefonino al momento della visita, in caso di pioggia abbiamo uno spazio coperto. Prima di entrare è necessario detergersi le mani e firmare un’autocertificazione sulla temperatura corporea, inoltre un nostro addetto gestisce il flusso delle persone. Per quanto riguarda il personale di segretaria e amministrativo, facciamo turni che permettono la presenza di un solo addetto in ogni postazione. Le stanze e gli uffici della direzione rimangono invece separati dal resto del complesso per tutto l’orario di apertura e comunque lavoriamo con distanziamento e seguendo turni”. Grande attenzione anche negli ambulatori per le visite: “Gli strumenti vengono sanificati ad ogni visita, i nostri specialisti agiscono indossando dispositivi di protezione individuali anche innovativi. Ad esempio tute che vengono sanificate e tutta una serie di precauzioni e misure di sicurezza”. “Ci siamo attenuti in maniera molto rigida alle disposizioni, con un percorso preciso – spiega il direttore sanitario Enrico Pinto – è importante che chi viene a fare prevenzione non entri in contatto con il virus. La situazione è stata ferma troppo tempo”. “Vedere tumori in ritardo non è prevenzione - aggiunge Pinto - per questo motivo abbiamo spinto per ripartire prima possibile. Si facevano diagnosi a mille e cento persone ogni mese in Italia, questi numeri adesso purtroppo si accumulano. La prevenzione è lo strumento principale che abbiamo a disposizione”. “E’ importante prevenire – aggiunge Gaia Tancredi – come diciamo da sempre. Purtroppo il Covid ha messo in un angolo per diverse settimane questo tipo di attività e ci siamo ritrovati con diagnosticare, in questi giorni, sette nuovi tumori alla mammella, così come in altri organi. Interrompere la prevenzione, come siamo stati costretti a fare, è stato deleterio nella lotta al tumore. Dobbiamo correre subito ai ripari, per quanto abbiamo attivato un percorso diretto con l’azienda ospedaliera per una continuità assistenziale e per dare risposte importanti alle persone che hanno bisogno. Purtroppo abbiamo avuto un’incidenza importante, sono stati due mesi difficile. Capiamo tutto, ma adesso ne paghiamo le conseguenze. Dalla diagnosi si parte, adesso più che mai - conclude la presidente - Per questo invito la popolazione a tornare nella nostra sede senza alcun timore, con il nostro direttore sanitario professor Enrico Pinto abbiamo approntato tutte le misure necessarie per un’attività in completa sicurezza”.