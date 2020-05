A Siena parrucchieri e barbieri presi d'assalto, chi ha 400 prenotazioni e chi sala d'attesa in strada Le foto

La fase 2 dell'emergenza Coronavirus a Siena è iniziata con l'assalto a parruccherie e saloni. Fino a quattrocento clienti prenotati e persino sale d’aspetto in strada. Dopo un lungo dibattito ed accese proteste, anche la categoria dei parrucchieri ha potuto alzare le serrande e accendere le luci dei saloni. Due mesi estenuanti, nei quali il timore di non riuscire a riprendere le attività ha caratterizzato gran parte del lockdown ma già con la prima giornata di lavoro regnano ottimismo e soddisfazione. “Domenica è stata una giornata molto difficile – racconta Massimo Bucciarelli del Centro Immagine – Fino all’ultimo non abbiamo saputo se sarebbe stato possibile riaprire. Il primo giorno, però, siamo ripartiti alla grande. Ci siamo organizzati seguendo tutte le normative e la gestione dei clienti in salone scorre in modo tranquillo”. Ad incoraggiare è il grande numero di prenotazioni e l’entusiasmo che la cittadinanza sta mostrando nei confronti degli operatori del benessere: “Contiamo circa 400 clienti in attesa. Ci aspetta un mese di fuoco e la gente continua a chiamare. Rivedere le persone, guardarle mentre si osservano allo specchio, riempie il cuore. Quello che prima era routine, adesso è pura meraviglia: anche i problemi di tutti i giorni sono diventati piacevoli”.

Fermento anche per il salone Sandro&Luisa: “Sta andando bene. Ovviamente è un momento di rodaggio per abituarci e organizzarci bene con tutte le disposizioni, quindi abbiamo preferito non eccedere negli appuntamenti per non avere un affollamento – spiega Luisanna Piras – Però, nei prossimi giorni abbiamo già tanti clienti che hanno prenotato il loro appuntamento. Diciamo che anche le persone erano in attesa della riapertura”. Si respira un forte entusiasmo, anche se abituarsi ai dispositivi di sicurezza e alle norme imposte dal decreto governativo, non è facile. Qualche difficoltà in più riscontrata da chi lavora da solo: “Gli appuntamenti ci sono, ma essendo da sola non posso comunque servire tante persone insieme – dichiara Lucia Fattori di Lucia Hair Body – I problemi maggiori li ho riscontrati a causa del ritardo con cui sono state diffuse le linee guida: ho dovuto avvisare le clienti che c’era la possibilità di dover annullare tutto. Ci dobbiamo abituare ai dispositivi, i guanti usa e getta sono diventati introvabili”. I maggiori problemi sono di carattere economico. “Le spese sono rimaste quelle. I contributi comunque vanno pagati. Per quanto riguarda le bollette, qualche utenza è stata rimandata ma ritroverò tre fatture a settembre. Così non si risolve il problema”. Resta, comunque, la felicità di tornare al lavoro dopo tanto tempo. La gioia è anche quella di riprendere i contatti umani: “Dopo due mesi di chiusura, le mie clienti mi attendevano a gloria. Questa prima settimana ho molti appuntamenti. Speriamo continui così”.

Fuori dal parrucchiere La saletta, in via del Cavallerizzo, sono state sistemate le sedie: i clienti si accomodano lì, in strada, in attesa del proprio turno. All’interno del locale vigono infatti le restrizioni sul numero massimo di persone che possono entrare. “Abbiamo trascorso tre intere giornate a rispondere alle prenotazioni”, commenta Francesco Ghini. Che aggiunge con il sorriso: “Sembrava di essere ad un centralino da quante telefonate sono arrivate. Abbiamo già la settimana piena di appuntamenti. L’importante era tornare a lavorare – afferma Ghini – Siamo ripartiti con tutte le precauzioni del caso, indossando i guanti e le mascherine e mantenendo le distanze. Ringraziamo il Comune che ci ha concesso il suolo pubblico, per noi è una importante opportunità. In questi mesi le bollette sono continuate ad arrivare, abbiamo tante spese, poter riprendere a lavorare per noi era fondamentale”.

Arianna Falchi e Gennaro Groppa