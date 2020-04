Coronavirus, protesta dei ristoratori di Siena: 150 riconsegnano le chiavi. Accuse al governo. Tutte le foto

Sono 150 i ristoratori di Siena che hanno consegnato le chiavi dei loro locali al sindaco Luigi De Mossi, chiedendo di portarle a Roma e di darle al premier Giuseppe Conte. Una forma di protesta forte, per alzare la voce contro i provvedimenti del governo che non aiutano a sufficienza la categoria, alla luce di una ripartenza che è tale solo sulla carta. “Non è semplice portare in piazza 150 persone in quattro giorni”. Gabriele Liberati, uno dei titolari della pizzeria La Veranda, è estremamente soddisfatto dell’andamento della protesta andata in scena in Piazza del Campo. Da varie parti della provincia 150 ristoratori sono arrivati nel cuore della città di Siena per consegnare simbolicamente le chiavi delle loro attività al sindaco. La protesta è stata effettuata con modalità simili in varie parti del Paese. Martedì sera in tanti ristoranti sono state accese le luci e apparecchiati tavoli: il tutto però per clienti virtuali, dato che al momento nessuno può recarsi nei ristoranti italiani. L’ultimo decreto governativo ha fissato nella data del primo giugno il giorno in cui le attività di ristorazione e i bar potranno riaprire, tra l'altro con pesanti restrizioni. Tanti esercenti, tuttavia, sottolineano le grandi difficoltà economiche che stanno vivendo in un periodo in cui non possono lavorare, ma nel quale hanno comunque spese da sostenere e dipendenti da pagare. Il primo cittadino De Mossi ha lasciato le stanze di palazzo comunale e poco dopo le ore 11,30 è uscito in Piazza per parlare con i ristoratori arrabbiati. Durissime le critiche al governo: "Sta lasciando morire le nostre attività".