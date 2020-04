Coronavirus Toscana, via alla pulizia delle spiagge: i lavori che fanno sognare un'estate di mare e vacanze

Nonostante l'emergenza Coronavirus e le vacanze estive siano soltanto un miraggio, Sei Toscana ha iniziato le operazioni di sistemazione delle spiagge della regione. Pulizia, sgrossamento, vagliatura e livellamento, operazioni richieste dalle amministrazioni comunali della costa. “La pulizia delle spiagge è, tra i servizi che Sei Toscana mette a disposizione dei comuni, uno dei più consolidati – dice il presidente di Sei Toscana, Leonardo Masi – Ma se fino a qualche mese fa poteva considerarsi normale routine, oggi ci piacerebbe che fosse accolto e percepito anche come una sorta di buon auspicio per l’avvio di una prossima ripartenza della stagione estiva, così importante per l’identità territoriale e per la dimensione socioeconomica della nostra Regione e del litorale maremmano in particolare. Da sempre Sei Toscana è a fianco delle amministrazioni del territorio e nelle prossime settimane l’azienda interverrà, così come fatto anche lo scorso anno, nelle spiagge di comuni della provincia di Grosseto, come Castiglione della Pescaia, Follonica, Grosseto e Scarlino e di quella di Livorno, come Castagneto Carducci, Piombino e San Vincenzo”.

Guarda anche Toscana, 100 nuovi treni in servizio nella fase 2