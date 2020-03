Coronavirus, preoccupazione per gli italiani in Thailandia. "Come un nuovo tsunami per il turismo"

Sono migliaia gli italiani che vivono stabilmente in Thailandia e che si dedicano al settore del turismo. Il Coronavirus è arrivato nel paese dove si è registrata, nei primi giorni di gennaio, la prima morte fuori dai confini della Cina. Per il momento non esiste un blocco totale dei voli in ingresso ed uscita dalla Thailandia, ma è stata bloccata la concessione dei visti mentre molti italiani stanno cercando di lasciare il paese. Un belga di 67 anni è attualmente in gravi condizioni.

Sia la capitale Bangkok che tutto il paese ha deciso la chiusura di scuole, università e stadi per due settimane e dal 18 di marzo è stata ordinata la chiusura forzata per 14 giorni di tutti i luoghi di intrattenimento a Patong, la capitale del divertimento. Si stima che il Covid-19 costerà all'isola circa 100 milioni di Bath (equivalenti a circa 3 milioni di euro) al giorno in entrate perse. "Uno scenario che ricorda lo tsunami" commentano i giornali del paese. Chiusa anche la Bangla Road, la strada dei locali, dove ogni giorno si riversano migliaia di turisti.

Un alto funzionario del Ministero della sanità pubblica, mentre ha annunciato mercoledì le ultime infezioni, ha avvertito che se l'attuale tendenza continua, la Thailandia affronterà un'epidemia "vasta e incontrollabile". Il capo della divisione delle malattie trasmissibili, ha prefigurato uno scenario addirittura peggiore: "Se l'epidemia si spande si prefigura un bilancio di 400.000 infezioni che raggiungeranno il picco solo a gennaio e febbraio 2021".

La speranza che il caldo potesse rallentare il virus al momento si è rivelata errata, anzi la temperatura sembra un fattore complicante.