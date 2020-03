Coronavirus, Siena si unisce: tutti alle finestre a cantare la marcia del Palio, anche il sindaco. Le foto

Telefonini come candele, il flash mob delle 21 al Prenestino a roma

(Agenzia Vista) Roma, 15 marzo 2020 Telefonini come candele, il flash mob delle 21 al Prenestino a roma Le torce dei telefonini usate come decine di candele per sentirsi vicini anche in questo difficile momento di emergenza Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev