Siena deserta, le foto della paura del Coronavirus: pochi passanti in centro, negozi e strade vuote

Un'atmosfera surreale nel centro storico della città. Alle 19, orario nel quale solitamente il centro storico di Siena è pieno di gente e le strade intorno alla città registrano il massimo traffico, si vedono pochi passanti e sporadiche auto. Uno spettacolo inconsueto anche in giorni di pioggia. La paura del contagio del Coronavirus ha svuotato la città non solo dai turisti, ma anche dai propri abitanti.

I negozi sono deserti, così come i bar ed i ristoranti. In via Banchi di Sopra solo poche persone, così come in via Banchi di Sotto e ancora di più in Piazza del Campo, dove tutti i locali sono vuoti. Non ci sono clienti neppure a comprare le tradizionali frittelle.

Situazione simile in Piazza del Sale, dove alla fermata degli autobus ci sono pochissimi passeggeri in attesa. Anche i mezzi pubblici risentono delle norme di sicurezza. Fuori Porta Camollia, in una delle strade più trafficate al momento del rientro a casa, le auto in transito sono rare.