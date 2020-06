Siena, festa della Repubblica: la caserma dei Carabinieri si illumina con il tricolore. Guarda le foto

Un grande tricolore sulla città di Siena in occasione del 2 giugno, festa della Repubblica. Ma non si tratta di un drappo di stoffa. E' un'intera caserma ad essersi improvvisamente tinta di bianco, rosso e verde. E' la caserma dei Carabinieri di Siena di viale Bracci che nella notte tra l'1 e il 2 giugno è stata illuminata con il tricolore in occasione della festa che celebra la nascita della nostra Repubblica. Le immagini sono particolarmente suggestive, catturate grazie ad un drone che ha immortalato il grande edificio in una veste insolita. La festa è particolarmente sentita dagli uomini dell'Arma che la nostra Repubblica la difendono tutti i giorni in prima linea.

Leggi anche Festa della Repubblica, la lettera del prefetto Armando Gradone