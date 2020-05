di Gennaro Groppa

“Abbiamo riaperto, ma abbiamo perso la possibilità di lavorare nei mesi nei quali c’è maggiore clientela”. Chi è titolare di palestre, e chi vi lavora, a Siena vive un forte senso di amarezza. Quello primaverile è tradizionalmente il periodo in cui tante persone occupano le sale pesi o fitness, anche pensando alla famosa “prova costume” e al fatto che l’estate si avvicina. Quest’anno lo scenario è profondamente cambiato a causa del Coronavirus. Per quasi tre mesi le palestre cittadine hanno perso incassi importanti, ma per i titolari delle strutture ci sono stati ugualmente comunque costi da sostenere. Ieri, a fine maggio, le palestre hanno riaperto, dovendo tra l’altro, come ogni tipo di attività, far fronte pure alle spese per la sanificazione dei locali. Qualcuno riparte con corsi all’aperto, anche utilizzando le aree che il Comune di Siena ha messo a disposizione. Già ieri tanti appassionati sono tornati a faticare su tapis roulant e attrezzi. Federica Ermini ed Emanuel Sortino sorridono all’ingresso della palestra Dentro le mura. “Finalmente riapriamo e vogliamo cercare di essere fiduciosi – dice Federica, una dei soci dell’attività – Seguiremo tutte le regole anti-Covid. Abbiamo posizionato ovunque gel igienizzante. A chi entra chiediamo di riporre i vestiti dentro le borse, di togliersi le scarpe e indossare calzature per l’allenamento. Il cliente è tenuto a sanificare gli armadietti e i macchinari dopo averli utilizzati. Per quanto riguarda la doccia sconsigliamo di farla qui. Se poi un cliente volesse farla da noi ha il compito di avvisarci perché dopo andremo a sanificare la stanza. Al momento non possono essere utilizzati due macchinari vicini. In palestra può entrare un massimo di 18 persone”. La prima giornata di lavoro sembra positiva: “Abbiamo risposto a molte telefonate di clienti che hanno chiesto informazioni – raccontano Ermini e Sortino – qualcuno è già venuto in palestra. Stiamo riscontrando interesse. I corsi riprenderanno la prossima settimana, usufruiremo degli spazi in Fortezza concessi dall’amministrazione e proseguiranno le lezioni online attive anche nella fase del lockdown. La nostra vasca termica al momento rimane chiusa”. Ha riaperto anche la Physical Center. “Ho provato un’emozione forte, quasi come se fosse il primo giorno di scuola – commenta il titolare Riccardo Fontani – Si torna al lavoro dopo due mesi e mezzo e dopo aver perso il periodo in cui le palestre fanno il più alto fatturato. Nel primo giorno stiamo avendo buone risposte, i clienti sono rispettosi delle norme. Al momento teniamo chiuse le docce mentre nella sala pesi abbiamo distanziato i macchinari. Abbiamo la fortuna di avere un’ampia sala aerobica dove c’è tanto spazio a disposizione e dove potremo svolgere i corsi”. “Già il fatto che siamo ripartiti è una buona notizia – afferma Devid Rosi, uno dei titolari della President – Avevamo tanta voglia di riaprire. Al momento i numeri non possono comunque essere paragonati a quelli pre lockdown. Ringraziamo il Comune per aver messo a disposizione degli spazi all’aperto. Noi utilizzeremo quelli alle fonti di Ovile, che abbiamo anche ripulito. Per la sanificazione abbiamo dovuto sostenere spese importanti”. “Stiamo allestendo spazi all’aperto per garantire la sicurezza sanitaria dei nostri clienti – dichiara Cecilie Mancini della palestra Accademia – I corsi ripartiranno dal 3 giugno. Nel frattempo aspettiamo che finiscano i lavori per i nostri nuovi locali, dove ci trasferiremo a settembre”. “Il lockdown è stato una catastrofe – commenta Simone Bonucci, uno dei titolari del Dan Tian Club – Ce la metteremo tutta e lavoreremo con ottimismo e fiducia. Ma abbiamo perso mesi importanti. Il Comune ha messo a disposizione aree all’aperto e ne usufruiremo. Dal governo invece ci aspettavamo molto di più”.