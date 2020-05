Siena, l'emozione di tornare nei negozi dopo 70 giorni. Previsioni e attese dei commercianti Guarda le foto

Emergenza Coronavirus, Fase 2 a Siena. Quando hanno finalmente ritirato su la saracinesca della loro attività, i commercianti senesi hanno provato un’emozione profonda. “Le risposte sono state subito positive – commenta Ivana Kotsyba di Scout – Nella prima ora di lavoro abbiamo venduto cinque capi di abbigliamento. C’è voglia di acquistare dopo due mesi per tutti molto pesanti”. “Affronteremo uno scenario nuovo – afferma Andrea Leonardi di Zeta shoes – Nei prossimi mesi vedremo pochi turisti che in primavera e in estate sono il 50% della mia clientela. Spero che il turismo di prossimità dia risposte e che potremo tenere aperti i negozi fino a tarda sera in estate”. Nei bar si torna a socializzare davanti ad un caffè. “Avvertiamo voglia di ricominciare – dichiara Gianluca De Colli del Caffè la piazzetta – Abbiamo tutti avuto pesanti danni economici, ora ripartiamo con le precauzioni necessarie e devono sparire le paure. Ho provato la stessa emozione dell’inaugurazione, diciotto anni fa”. Per Lacri Piotrovschi di Mywalit Trame “l’emozione si accompagna alla preoccupazione per ciò che potrà succedere nelle prossime settimane”. “Due mesi di chiusura mi sono costati 20mila euro di mancati introiti – afferma Giulio Venturini di Xo – ma rivedere i clienti mi riempie il cuore di gioia”.

“Ripartiamo fiduciosi e pronti”, dice Mattia Bracci di Grey Contemporary. “Le clienti ricominciano ad entrare, sono fiducioso”, commenta Massimiliano Virto di Primadonna Collection. “Riaprire è bellissimo, via Montanini si sta pian piano ripopolando”, afferma Roberto Cigna della Gioielleria Cigna. “Sembra come il primo giorno di scuola”, sono le parole di Cristina Altieri di Tally Weijl. “Ci siamo adoperate per organizzare il negozio: misuriamo la febbre a ogni cliente che entra, utilizziamo i dispositivi e seguiamo tutte le norme – spiega Carlotta Spadoni del negozio di abbigliamento Dixie – La paura che le vendite non ripartano c’è, ma credo che le persone siano invogliate ad uscire e fare acquisti, dopo un lungo periodo in casa. Ovviamente, il flusso non è lo stesso di prima”. Ha tenuto il conto dei giorni Consuelo Landi di Kiko: “Siamo state chiuse per due mesi e 8 giorni. C’è soddisfazione: sono già stati fatti diversi scontrini. Le persone attendevano con ansia questo momento”. Il futuro preoccupa: “Enormi dubbi – dichiara Elena Nardi di Swarovski – Lavoriamo soprattutto con i turisti e quest’anno sarà veramente difficile. Inoltre, niente matrimoni, comunioni o cresime, tutti eventi per i quali lavoriamo molto. Stamani non si è affacciato nessuno e non credo vada a migliorare”. “Abbiamo i nostri clienti senesi, ma il turismo è una grossa fetta – racconta Ilaria Settanni di Accessorize – Per ora sta andando abbastanza bene: lavorare così è un po’ macchinoso, ma siamo felici di aver riaperto”. Nel negozio di abbigliamento Corsini si respira ottimismo: “Ci siamo preparati benissimo, seguendo tutte le indicazioni. Il turismo è importante, sarà una mancanza che sentiremo tutti”. Il periodo è stato difficile anche per chi è rimasto aperto: “E’ stata comunque dura – racconta Cristiana Mazzeschi della Polleria Fusi – In queste settimane tanta gente non è più andata al supermercato e ha preferito il piccolo negozio. Oggi c’è bisogno di valorizzare la bottega di città”. Situazione drammatica per i fotografi: “Va male.

Arianna Falchi e Gennaro Groppa