di Gennaro Groppa

Coronavirus Fase 2, in alcune farmacie del centro storico di Siena le mascherine chirurgiche sono terminate e torneranno a disposizione solo nei prossimi giorni. Anche reperire le famose Ffp2 non è semplicissimo. Si sta registrando invece una minore richiesta per i dispositivi di protezione offerti gratuitamente dalla Regione Toscana e che sicuramente fino a fine maggio soltanto le farmacie continueranno a distribuire ai cittadini. “Abbiamo venduto 5mila mascherine chirurgiche in due giorni e adesso le abbiamo terminate – racconta Vanda Amato della Farmacia Gori – Presto torneranno a disposizione. Abbiamo terminato anche le Ffp2 che continuano ad essere tanto ricercate, a breve rientreranno. Sono diminuiti, rispetto ai primi giorni di distribuzione, l’afflusso e la richiesta per le mascherine gratuite della Regione. Continuano ad arrivare ogni giorno. Alla fine posso dire che abbiamo fornito un servizio che è stato molto utile per i cittadini. Sono arrivate anche le mascherine per bambini, che sono molto richieste. Sono belle e colorate, ci sono le baby da 0 a 3 anni e le junior da 3 a 6 anni”. La situazione è simile nella Farmacia Il Campo. “La richiesta per le mascherine gratuite della Regione è diminuita – conferma Tiziana Biagiotti – mentre abbiamo terminato le chirurgiche. Abbiamo ancora le Ffp2 che vengono chieste da chi deve fare ospedaliere o magari si reca in luoghi affollati come un grande magazzino. Noi non abbiamo mai registrato degli assembramenti all’ingresso, i clienti sono sempre stati rispettosi e diligenti. Aver distribuito le mascherine gratuite è stato certamente un servizio utile”. “Le Ffp2 continuano a vendersi tanto – aggiunge Federico Marenghi della Farmacia Parenti – Abbiamo invece al momento terminato le mascherine chirurgiche. Siamo contenti di aver contribuito a fare qualcosa di utile in un momento che è stato complicato per tutti. A mio avviso i dispositivi di protezione saranno molto utili anche nei prossimi mesi, ce ne sarà ancora bisogno probabilmente fino a quando non verrà trovato un vaccino contro il Coronavirus. E magari questo periodo può anche avere insegnato un nuovo tipo di comportamento. Chissà che in futuro una persona che ravvisi su di sé i primi sintomi di una normale influenza non decida comunque di uscire di casa portandosi con sé una mascherina per evitare la diffusione del virus. In altri Paesi questo tipo di comportamento è seguito da tante persone e già da molto tempo, chissà che questa tendenza non si diffonda in futuro anche in Italia...”.