Siena, lavori per la sostituzione di trenta metri di condotta dell'acqua

Lavori dell'Acquedotto del Fiora a Siena, nell'area di Porta Tufi. Si tratta di un intervento importante perché prevede la sostituzione di trenta metri complessivi di condotta in ghisa. Nel primo giorno di lavoro (il 12 maggio) sono stati posati i primi sei metri in via Mattioli. L'intervento è concordato con il Comune di Siena anche in considerazione del previsto rifacimento della pavimentazione in pietra serena. "Prosegue il lavoro di tutela e potenziamento della rete idrica - sostiene Adf - portato avanti anche durante l’emergenza Coronavirus grazie al lavoro del personale che, osservando tutte le misure di sicurezza, ha garantito un servizio essenziale con continuità, efficienza e qualità".