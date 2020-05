Siena, test sierologico gratis ai volontari Misericordia: come funziona

Nella sede della Misericordia di Rapolano Terme, in provincia di Siena, è iniziato il primo screening Covid 19 ai volontari e dipendenti delle misericordie senesi. Il test sierologico, che sarà possibile effettuare tutti i sabato fino alla fine di giugno, ha lo scopo di effettuare uno screening di massa per capire quante persone possono essere state contagiate e quanti asintomatici sono presenti. L’esame consiste nel prelievo di gocce di sangue da mettere su una macchina (cosiddetta saponetta) che in dieci minuti darà il risultato di negatività o positività del soggetto sottoposto su base volontaria al test. In caso di positività la persona dovrà andare in quarantena, in attesa del tampone da parte degli operatori della Asl i quali seguiranno poi il paziente come previsto nei percorsi Covid 19. “E’ un momento importante e di grande responsabilità delle misericordie - dichiara il presidente del Sienasoccorso, Luciano Corti - una dimostrazione di quanto il mondo del volontariato sia sensibile a questa problematica. I volontari e dipendenti delle nostre associazioni sono stati e magari possono ancora essere a contatto con persone affette da Coronovirus, per questo si ritiene molto utile fare i test sierologici per capire la percentuali di positivi asintomatici che potrebbero essere presenti nelle nostre associazioni. Non dobbiamo vergognarci di eventuali volontari positivi, anzi sarà un modo per dimostrare la nostra maturità nel poter contenere al meglio la pandemia Coronavirus”, conclude il presidente.