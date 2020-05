Siena, caos mascherine, la rabbia delle farmacie: "Prezzo di 50 centesimi per noi impossibile"

di Gennaro Groppa

Per le farmacie di Siena quella del prezzo delle mascherine è una questione aperta. In questo caso parliamo delle chirurgiche e non di quelle gratuite della Regione Toscana. Il premier Giuseppe Conte ha dichiarato che non devono costare più di 50 centesimi. “Non è possibile trovare sul mercato delle mascherine a quel prezzo – commenta Alessio Berti, vicepresidente dell’Ordine dei farmacisti di Siena e componente del consiglio di Federfarma Siena – I farmacisti le acquistano a un prezzo superiore e quindi perdono del denaro ogni volta che ne vendono una”. Sul tema interviene anche il presidente di Federfarma Siena, Marco Venturi: “Utilizzando una metafora storica, qui si vede la distanza che c’è tra Berlino e Stalingrado. A Berlino danno gli ordini, ma in realtà non sanno bene quel che sta accadendo a Stalingrado. Chi è in cima alla piramide avrebbe prima dovuto concertare una decisione di questo tipo con chi lavora nel settore. Ora ci è stato detto che lo Stato rimborserà la differenza, e quindi potremo ripianare le perdite avute. Per noi sarà tuttavia anche in questo caso un altro lavoro gravoso da effettuare, dato che dovremo rendicontare e ritrovare gli scontrini”. “Continua ad esserci tanta confusione nelle farmacie – conferma Luigi Salaris, della Farmacia Gori – Arriva un’enorme numero di clienti, che spesso non sanno bene quante mascherine possono prendere. Nel venderle stiamo perdendo denaro, speriamo di poter poi avere i rimborsi”. “Il premier Conte in questo caso ha sbagliato – dichiara Roberta Casini della farmacia di Costalpino – Non avrebbe dovuto dire quella cifra, che per noi è insostenibile. La gestione di questa situazione non è stata positiva, e molte cose noi le abbiamo scoperte leggendo i giornali”.