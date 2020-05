Siena, tabaccaia aggredita: i video dell'impianto a circuito chiuso potrebbero aiutare a identificare l'uomo

Tabaccaia aggredita a Siena: potrebbero essere le immagini a circuito chiuso ad aiutare la polizia ad identificare l'uomo che domenica mattina, 3 maggio, ha aggredito Anila Hoxha. La donna, compagna del titolare dell'esercizio commerciale La Lizza, in quel momento era al bancone. E' stata colpita ad una mano, poi l'uomo ha buttato in terra la merce e rovesciato degli espositori, il tutto perché non voleva pagare le sigarette. Poi è scappato via. Della vicenda se ne sta occupando la polizia che, come scritto, potrà contare sulle immagini. Il negozio, infatti, è dotato di un impianto di sicurezza e i video saranno sicuramente visionati dagli agenti che stanno effettuando le indagini. L'uomo, italiano di mezza età, si era presentato in ciabatte e in stato apparentemente alterato, stando al racconto di Anila.