Coronavirus, a Siena consegna delle mascherine della Regione Toscana da parte dei volontari dell’Azienda ospedaliera

A Siena è iniziata la consegna delle mascherine gratuite della Regione Toscana. In prima linea anche i professionisti del policlinico Santa Maria alle Scotte, individuati su base volontaria e in orario di servizio. Consegnano i dispositivi in tre punti commerciali della grande distribuzione: UniCoop Firenze “Le Grondaie” in Strada del Paradiso, al Carrefour Market in piazza Maestri del Lavoro e al Conad in via Massetana Romana. Oggi 20 aprile anche l’assessore alla sanità del Comune di Siena, Francesca Appolloni, si è recata nei 3 punti di distribuzione a portare il suo saluto, accompagnata dal direttore amministrativo dell’Aou Senese, Maria Silvia Mancini. La distribuzione della Regione Toscana avviene anche attraverso le farmacie convenzionate pubbliche e private, con la consegna di 30 mascherine mensili (in confezioni da cinque unità alla volta), per ogni cittadino residente in Toscana con età maggiore a sei anni e tramite la tessera sanitaria.